Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 25 Eylül puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 25 Eylül | Gelinim Mutfakta'nın 1678. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 25 Eylül Perşembe Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 25 EYLÜL PERŞEMBE ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 25 Eylül Perşembe günü yayımlanan haftanın üçüncü bölümünde, kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda günün birincisi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 24 Eylül Çarşamba günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Kader oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU

MİYASE: 49 puan

HANİFE: 45 puan

TUĞBA: 42 puan

KADER: 60 puan