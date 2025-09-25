CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 25 Eylül puan durumu

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 25 Eylül puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 25 Eylül | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 25 Eylül Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 11:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 25 Eylül puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 25 Eylül | Gelinim Mutfakta'nın 1678. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 25 Eylül Perşembe Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 25 EYLÜL PERŞEMBE ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 25 Eylül Perşembe günü yayımlanan haftanın üçüncü bölümünde, kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda günün birincisi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 24 Eylül Çarşamba günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Kader oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU

MİYASE: 49 puan

HANİFE: 45 puan

TUĞBA: 42 puan

KADER: 60 puan

ASpor CANLI YAYIN

"Skor Türkler için daha kötü olabilirdi"
REKLAM
DİĞER
Alişan'dan sahnede Filistin'e destek mesajı: “Her gün insanlığımızdan utanıyoruz!”
Erdoğan-Trump zirvesi öncesi PKK'da "Suriye" korkusu! Barrack yine çamura yattı... YPG sorununa çözüm senaryoları
G.Saray'a dev piyango!
F.Bahçe'de flaş gelişme! Tedesco'nun yerine gelecek isim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Utrecht-Lyon maçı ne zaman? Utrecht-Lyon maçı ne zaman? 11:43
Rangers-Genk maçı ne zaman? Rangers-Genk maçı ne zaman? 11:36
F.Bahçe'de hayal kırıklığı! Kerem... F.Bahçe'de hayal kırıklığı! Kerem... 11:30
G.Saray kasasını dolduracak! G.Saray kasasını dolduracak! 11:19
Stuttgart-Celta Vigo maçı ne zaman? Stuttgart-Celta Vigo maçı ne zaman? 11:07
Lille-Brann maçı ne zaman? Lille-Brann maçı ne zaman? 10:46
Daha Eski
Go Ahead Eagles-FCSB maçı ne zaman? Go Ahead Eagles-FCSB maçı ne zaman? 10:31
"Skor Türkler için daha kötü olabilirdi" "Skor Türkler için daha kötü olabilirdi" 10:20
G.Saray'a dev piyango! G.Saray'a dev piyango! 10:16
Pendikspor-Sakaryaspor maçı ne zaman? Pendikspor-Sakaryaspor maçı ne zaman? 10:08
Amed SK-Sarıyerspor maçı ne zaman? Amed SK-Sarıyerspor maçı ne zaman? 09:26
Sivasspor-Adana Demirspor maçı ne zaman? Sivasspor-Adana Demirspor maçı ne zaman? 09:17