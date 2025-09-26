CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi 26 Eylül Cuma? Bu hafta bilezikleri kim aldı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da bilezikleri alan isim merak ediliyor. Hafta boyu en yüksek puanı kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta kim elendi 26 Eylül Cuma? Gelinim Mutfakta bu hafta bilezikleri kim aldı?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 13:53 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 14:28
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 26 EYLÜL? | Gelinim Mutfakta'nın 1680. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi oldu. Hafta finali ile birlikte bir gelin ise kayınvalidesiyle birlikte programa veda etti. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 26 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 26 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 26 Eylül Cuma haftanın son gününde yüksek puan alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda kayınvalidelerden günün en yüksek puanını alan gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 26 EYLÜL CUMA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 22 - 26 Eylül haftasında haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi gelin, Cuma günü puanları verilmediği için henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 26 EYLÜL

KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da hafta boyunca topladığı puanlar en düşük olan ve yarışmadan elenen gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 25 Nisan Perşembe haftanın dördüncü gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Tuğba gelin oldu

