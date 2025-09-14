MasterChef Türkiye, 2025 sezonunda nefes kesen mücadelelerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 14 Eylül'de yayınlanacak bölümde, yarışmaya devam etmek için kıyasıya rekabet yaşandı. Sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen adaylar, lezzetli yemekleriyle şefleri etkilemeye çalışıyor. Yarışmayı ilgiyle takip eden vatandaşlar ise "Masterchef'te kim elendi 14 Eylül Pazar? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Detaylar haberimizde...

Masterchef'te 14 Eylül Pazar günü eleme oyunu ekranlara geldi. Büyük bir heyecanla takip edilen veda gecesinde yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. 14 Eylül Pazar günü Masterchef'e veda eden yarışmacı ise henüz belli olmadı.