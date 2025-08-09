CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Magazin MULAN FİLMİNİN KONUSU NE? | Mulan filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

MULAN FİLMİNİN KONUSU NE? | Mulan filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Niki Caro'nun oturduğu Mulan filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Macera, fantastik ve aile türündeki 2020 yapımı Mulan hakkında arama motorlarında araştırılan 'Mulan filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 14:02 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 14:02
MULAN FİLMİNİN KONUSU NE? | Mulan filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Mulan filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Niki Caro'nun üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Mulan filminin konusu ne? Mulan oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MULAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Kadınların yalnızca kocasını mutlu edip çocuk doğurmak için var olduğunun düşünüldüğü bir çağda Mulan, seçenekleri konusunda pek mutlu değildir. Çin İmparatoru, her bir ailenin bir erkeğinin, ülkeyi Kuzey istilacılarına karşı korumak için İmparatorluk Ordusunda görev yapması gerektiğine dair bir karar verdiğinde, onurlu bir savaşçının en büyük kızı olan Hua Mulan, hasta olan babasının sağlığı için korktuğundan, onun yerine erkek kılığına girerek savaşa katılıyor. Hua Jun isimli bir erkek olarak orduya katılan Mulan, her adımında içindeki güçten faydalanması ve gerçek potansiyelini benimsemesi gereken zorlu bir mücadeleye girişiyor. Savaştaki yetenekleriyle ön plana çıkan genç kadın, bu süreçte komutanına da aşık oluyor. Bu, onu onurlu bir savaşçıya dönüştürecek, minnettar bir ulusun ve gururlu bir babanın saygısını kazandıracak olan destansı bir yolculuk...

MULAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Yifei Liu
  • Donnie Yen
  • Gong Li
  • Jet Li
  • Jason Scott Lee
  • Yoson An
  • Tzi Ma
  • Ron Yuan
  • Rosalind Chao
  • Pei-Pei Cheng
  • Xana Tang
  • Jun Yu
  • Chen Tang (III)
  • Doua Moua
  • Jimmy Wong
  • Nelson Lee
  • Utkarsh Ambudkar
  • Chum Ehelepola
  • Roger Yuan
