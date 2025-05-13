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Haberler Magazin Fırtınalı Soygun (Force Of Nature) filminin konusu ne? | Fırtınalı Soygun oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Fırtınalı Soygun (Force Of Nature) filminin konusu ne? | Fırtınalı Soygun oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Michael Polish'in oturduğu Fırtınalı Soygun filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, gerilim türündeki 2020 yapımı Fırtınalı Soygun hakkında arama motorlarında araştırılan 'Fırtınalı Soygun filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 11:07
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Fırtınalı Soygun (Force Of Nature) filminin konusu ne? | Fırtınalı Soygun oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Fırtınalı Soygun filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Michael Polish'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Fırtınalı Soygun filminin konusu ne? Fırtınalı Soygun oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

FIRTINALI SOYGUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Büyük bir soygun planlayan bir çete, kasırga tüm şehri ele geçirdiğinde harekete geçer. Suçluların bir binayı istila etmesinin ardından olay yerine gelen polisler, binada oturan insanların tahliye edilmesini planlar. Ancak kasırga olması insanların tahliye edilmesini de riskli bir hale getirir. İnsanların tahliye edilmesini reddeden bir polis dedektifi, onları korurken hırsızlarla zorlu bir savaşa girişir.

FIRTINALI SOYGUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Stephanie Cayo

Kate Bosworth

David Zayas

Emile Hirsch

Jasper Polish

Mel Gibson

Swen Temmel

William Catlett

Will Catlett

Jorge Luis Ramos

Johanna Rosaly

Tyler Jon Olson

Jesy McKinney

Rey Hernandez

Geoffrey M. Reeves

Blas Diaz

Leslee Emmett

Anil Raman

Jorge Antares

Luillo Ruiz

Joksan Ramos

Julio Ramos Velez

Ada Monzón

Sebastian Vázquez

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