Fırtınalı Soygun (Force Of Nature) filminin konusu ne? | Fırtınalı Soygun oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Fırtınalı Soygun filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Michael Polish'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Fırtınalı Soygun filminin konusu ne? Fırtınalı Soygun oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
FIRTINALI SOYGUN FİLMİNİN KONUSU NE?
Büyük bir soygun planlayan bir çete, kasırga tüm şehri ele geçirdiğinde harekete geçer. Suçluların bir binayı istila etmesinin ardından olay yerine gelen polisler, binada oturan insanların tahliye edilmesini planlar. Ancak kasırga olması insanların tahliye edilmesini de riskli bir hale getirir. İnsanların tahliye edilmesini reddeden bir polis dedektifi, onları korurken hırsızlarla zorlu bir savaşa girişir.
FIRTINALI SOYGUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Stephanie Cayo
Kate Bosworth
David Zayas
Emile Hirsch
Jasper Polish
Mel Gibson
Swen Temmel
William Catlett
Will Catlett
Jorge Luis Ramos
Johanna Rosaly
Tyler Jon Olson
Jesy McKinney
Rey Hernandez
Geoffrey M. Reeves
Blas Diaz
Leslee Emmett
Anil Raman
Jorge Antares
Luillo Ruiz
Joksan Ramos
Julio Ramos Velez
Ada Monzón
Sebastian Vázquez