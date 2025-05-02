Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 2 Mayıs Cuma 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Survivor 2025, 2 Mayıs Cuma günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadelesini sürdürdü. Peki, 2 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 2 Mayıs Cuma Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 2 MAYIS 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 2 Mayıs Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Haberimiz kazanan takım belli olduktan sonra güncellenecektir.