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Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 27 Mart Perşembe 2025

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 27 Mart Perşembe 2025

Survivor 2025, 27 Mart Perşembe günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadelesini sürdürdü. Peki, 27 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 20 Mart Perşembe Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 22:39 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 22:42
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 27 Mart Perşembe 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır televizyonseverler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 27 Mart Perşembe günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 27 Mart 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 27 MART 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 27 Mart Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım MAVİ takım oldu.

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