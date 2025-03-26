Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 26 Mart 2025

GELİNİM MUTFAKTA 26 Mart | Gelinim Mutfakta'nın 1588. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 26 Mart Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 26 MART ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 26 Mart Çarşamba haftanın ikinci gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 17 Mart - 21 Mart haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Işıl gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

21 Mart Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da programa veda eden gelin Cansu & İlayda gelin oldu.