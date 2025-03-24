Survivor elenen isim BELLİ OLDU | Survivor kim elendi? İsmail mi Doğuş mu? 24 Mart 2025 Pazartesi

SURVIVOR KİM ELENDİ? | Yıllardır televizyonseverler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 24 Mart Pazar günü eleme oyunu oynandı. İsmail Balaban ile Doğuş arasında oynanan yarışmada yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki, 24 Mart 2025 Survivor kim elendi? İsmail mi Doğuş mu? İşte detaylar...

SURVIVOR KİM ELENDİ 24 MART 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 24 Mart Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde elenen yarışmacı Doğuş oldu.