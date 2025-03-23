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Haberler Magazin Survivor kim elendi? | SURVIVOR ELEME OYUNU 23 Mart Pazar 2025

Survivor kim elendi? | SURVIVOR ELEME OYUNU 23 Mart Pazar 2025

Survivor 2025, 23 Mart Pazar günü eleme oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette yarışamada kalmak isteyen eleme adayları mücadelesini sürdürdü. Peki, 23 Mart Survivor eleme oyununu kim kazandı? İşte 23 Mart Pazar Survivor'da yaşananlar ve yarışmaya veda eden isim...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 22:49
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Survivor kim elendi? | SURVIVOR ELEME OYUNU 23 Mart Pazar 2025

SURVIVOR KİM ELENDİ? | Yıllardır televizyonseverler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 23 Mart Pazar günü eleme oyunu oynandı. Peki, 23 Mart 2025 Survivor kim elendi? İşte detaylar...

SURVIVOR KİM ELENDİ 23 MART 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 23 Mart Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde elenen yarışmacı henüz belli olmadı.

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