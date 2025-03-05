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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 5 Mart Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 5 Mart Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Onur Bey oldu. Onur Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 5 Mart puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 17:21
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 5 Mart Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Onur Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 5 Mart 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ONUR KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5 Mart yarışmacısı Onur Bey oldu. Onur Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SUNA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 4 Mart yarışmacısı Suna Hanım oldu. Suna Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Suzan: 4

Aziz: 4

Serpil: 4

Onur: 5

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