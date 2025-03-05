YEMEKTEYİZ puan tablosu 5 Mart Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Onur kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Onur Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 5 Mart 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ONUR KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5 Mart yarışmacısı Onur Bey oldu. Onur Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SUNA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 4 Mart yarışmacısı Suna Hanım oldu. Suna Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Suzan: 4

Aziz: 4

Serpil: 4

Onur: 5