  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 5 Şubat Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 5 Şubat Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Serkan Bey oldu. Serkan Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 5 Şubat puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 16:32 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 16:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YEMEKTEYİZ puan tablosu 5 Şubat Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Serkan Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 5 Şubat 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SERKAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5 Şubat yarışmacısı Serkan Bey oldu. Serkan Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜL KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 4 Şubat yarışmacısı Gül Hanım oldu. Gül Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Kübra: 4

Serkan: 5

Begüm: 6

Ferdi: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KÜBRA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3 Şubat yarışmacısı Kübra Hanım oldu. Kübra Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Gül: 4

Serkan: 4

Begüm: 4

Ferdi: 5

Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor | CANLI
F.Bahçe'ye dünya yıldızı orta saha! İşte Kanarya'nın 5. transferi
DİĞER
Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi! Dünya yıldızı için harekete geçildi...
Başkan Erdoğan'dan "Suriye ile geleceğimize yön verecek kararlar aldık" mesajı! CHP'ye tepki: Kırmızı kartı birbirlerine gösteriyorlar
Fırtına İskenderun'dan 1 puanla döndü!
F.Bahçe'ye sambacı sağ bek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Erzurumspor maçı bilgileri Fenerbahçe - Erzurumspor maçı bilgileri 16:51
G.Saray'dan hakem tepkisi! G.Saray'dan hakem tepkisi! 16:38
F.Bahçe'ye dünya yıldızı orta saha! İşte Kanarya'nın 5. transferi F.Bahçe'ye dünya yıldızı orta saha! İşte Kanarya'nın 5. transferi 16:29
Milan - Roma çeyrek final maçı ne zaman? Milan - Roma çeyrek final maçı ne zaman? 16:22
Beşiktaş'ta 4 transfer birden! Beşiktaş'ta 4 transfer birden! 16:21
Şenol Güneş: Çok üzgünüz... Şenol Güneş: Çok üzgünüz... 16:14
Daha Eski
Trabzonspor'a övgü dolu sözler! Trabzonspor'a övgü dolu sözler! 15:51
Leganes - Real Madrid çeyrek final maçı ne zaman? Leganes - Real Madrid çeyrek final maçı ne zaman? 15:50
Beşiktaş'ta Net Global Sivasspor mesaisi başladı Beşiktaş'ta Net Global Sivasspor mesaisi başladı 15:34
Simona Halep tenisi bıraktı Simona Halep tenisi bıraktı 15:16
Newcastle United - Arsenal yarı final maçı ne zaman? Newcastle United - Arsenal yarı final maçı ne zaman? 15:10
Napoli açıkladı! Saint-Maximin transferinin gerçekleşmeme sebebi... Napoli açıkladı! Saint-Maximin transferinin gerçekleşmeme sebebi... 14:57