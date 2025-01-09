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Haberler Magazin Zor Ölüm 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Zor Ölüm 3 hangi yıl çekildi?

Zor Ölüm 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Zor Ölüm 3 hangi yıl çekildi?

Zor Ölüm 3 filmi aksiyon severler tarafından araştırılıyor. Orijinal ismi Die Hard: With a Vengeance olan filmi, John McTiernan yönetmenliğinde çekildi. Peki, Zor Ölüm 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Zor Ölüm 3 hangi yıl çekildi? Detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 16:10
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Zor Ölüm 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Zor Ölüm 3 hangi yıl çekildi?

New York'lu dedektif John McClane'i odağına alan Zor ölüm 3 filmi arama motorlarında araştırılıyor. Aksiyonseverler tarafından ilgi çeken film ilk kez 1995 yılında vizyona girmişti. Merak edilen "Zor Ölüm 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" sorularının yanıtları haberimizde...

ZOR ÖLÜM 3 KONUSU NEDİR?

Zor Ölüm 3, New York'lu polis dedektifi John McClane'in, bu kez şehri hedef alan tehlikeli bir oyunla karşı karşıya kalışını anlatıyor. McClane, Simon adında bir caniyle mücadele etmek zorundadır. Simon, New York'un çeşitli bölgelerine bombalar yerleştirir.

McClane, bu bombaları etkisiz hale getirmek için zorlu bilmecelerle baş başa kalır. Ona bu tehlikeli görevinde Harlem'de karşılaştığı sinirli bir dükkan sahibi olan Zeus da yardımcı olur. İkili, zamanla yarışarak şehri kurtarmak için Simon'un oyunlarına karşı koymak zorundadır.

ZOR ÖLÜM 3 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Bruce Willis

Jeremy Irons

Samuel L. Jackson

Colleen Camp

Graham Greene

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