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Haberler Magazin MasterChef'te kim kazandı? - 17 Aralık 2024 MasterChef kazanan isim

MasterChef'te kim kazandı? - 17 Aralık 2024 MasterChef kazanan isim

2024 MasterChef'te finale az bir süre kaldı. Yarışmacılar 5 ceketten birini almak için kıyasıya mücadele ediyor. Hafta boyunca yapılan 2 aşamalı yarışmalardan sonra bir kişi yukarı çıkmaya hak kazanacak. MasterChef'te kim kazandı? İşte 17 Aralık 2024 MasterChef kazanan isim...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 16:12
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MasterChef'te kim kazandı? - 17 Aralık 2024 MasterChef kazanan isim

MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ederken finale de sayılı günler kaldı. son 7 içerisinden 5 kişi ceket giyecek ve final oynayacak. Peki MasterChef'te kim kazandı? 17 Aralık 2024 MasterChef kazanan isim kim? Detaylar haberimizde...

17 ARALIK 2024 MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasterChefîn 17 Aralık 2024 tarihli bölümünde son 7'ye kalan yarışmacılar 2 aşamalı yarışmadan geçiyor. Geçen yıllarda yarışan Metin Yavuz'un tabağını yapmaya çalışan yarışmacılar ikinci aşamada ise yaratıcılık oynuyor. Gecenin kazanan ismi ise henüz belli olmadı.

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