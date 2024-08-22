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GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | 22 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu

Gündüz kuşağının en ilgi çekici programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da heyecan gün geçtikçe artıyor. Sezon finaline yaklaşırken çeyrek altın ödülü kazanan gelin büyük bir avantaj elde edecek. Peki, 22 Ağustos'taki Gelinim Mutfakta bölümünde çeyrek altını kim kazandı? Hangi gelin kaç çeyrek altına sahip? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 11:11
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GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | 22 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK 22 AĞUSTOS | Gelinim Mutfakta, 22 Ağustos'ta yeni sezonun 1434. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Gelinler ve kayınvalideler arasındaki çekişmeli mücadele devam ederken, en beğenilen yemeği yapan gelin çeyrek altın kazanma fırsatını elde ediyor. Ayrıca, haftanın birincisi 10 altın bilezikle ödüllendirilecek. 22 Ağustos Perşembe günü yayınlanan bölümde çeyrek altının sahibinin kim olduğu ve diğer gelişmeler merakla bekleniyor. Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 22 AĞUSTOS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını alan gelin henüz belli olmadı. Günün kazananı açıklandığında detayları haberimizde bulabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 22 Ağustos Perşembe günü en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi Rabia gelin oldu.

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