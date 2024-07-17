MASTERCHEF 2024 İLK YEDEK YARIŞMACI | MasterChef ilk yedek yarışmacı adayı kim oldu? 17 Temmuz Çarşamba

MasterChef Türkiye yeni sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Ana kadroda yer almak isteyen yarışmacılar final turunda mücadele ediyor. Peki, MasterChef ilk yedek yarışmacı adayı kim oldu? Güncel bilgileri sizler için derledik.

MASTERCHEF İLK YEDEK YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye yeni sezonda yedek olarak belirlenen ilk yarışmacı henüz belli olmadı. Gecenin sonunda yedek yarışmacı belli olduğunda haberimizin içerisinden güncel bilgileri takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

3. tur elemelerinin ilk haftası sona ererken, ana kadroya giren ilk 5 yarışmacı da netlik kazandı. Bu yarışmacılar şunlar oldu: