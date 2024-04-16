YEMEKTEYİZ puan tablosu 16 NİSAN Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Zeynep Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 16 Nisan 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ZEYNEP KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16 Nisan yarışmacısı Zeynep Hanım oldu. Zeynep Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

İnci: 7

Batuhan: 5

Tuğba: 5

Yakup: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İNCİ KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 Nisan yarışmacısı İnci Hanım oldu. İnci Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Tuğba: 5

Batuhan: 4

Zeynep: 6

Yakup: 5