5 MİLYONLUK SORU: Bakara Suresi'nde "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 24 MART 2024 PAZAR

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "Bakara Suresi'nde "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?" sorusu soruldu. 5 milyon TL değerindeki sorunun yanıtı ve detayları sizler için derledik.

Bakara Suresi'nde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

a) Mercimek

b) Soğan

c) Nohut

d) Sarımsak

CEVAP: C