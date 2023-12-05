Haberler Magazin MÜSLÜM (Gürses) filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Müslüm oyuncuları kimlerdir?

MÜSLÜM (Gürses) filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Müslüm oyuncuları kimlerdir?

Müslüm filmi vizyona girdiği ilk günden bu yana izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Özellikle Müslüm Gürses hayranlarının yakından takip ettiği film, sanatçının hayatını konu ediniyor. Filmde Müslüm Gürses'i Timuçin Esen canlandırıyor. Müslüm filmi ne zaman çekildi? Müslüm oyuncuları ve filme dair diğer detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 15:30
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MÜSLÜM (Gürses) filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Müslüm oyuncuları kimlerdir?

Müslüm oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyicilerin ilgisini çekiyor. Usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını anlatan filmde başrolleri Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor paylaşıyor. Peki TV izleyicisi için yayınlanan Müslüm filmi konusu nedir, nerede çekildi? Müslüm oyuncuları kimlerdir?

MÜSLÜM FİLMİ KONUSU

Şanlıurfa'da yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Müslüm'ün daha sonra ailecek göç ettikleri Adana'da yolu bir gün şans eseri halkevine düşer. Müdür Limoncu Ali'den ilk müzik eğitimini alan ve sesiyle kitleleri etkileyen Müslüm İstanbul'da şarkıcı olma ve filmlerden tanıdığı Muhterem Nur'la tanışma hayalleri kurmaktadır.

MÜSLÜM NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi 2019 yılında vizyona girdi. Filmin yönetmenliğini Can Ulkay üstlenirken, senaryosunu ise Hakan Günday kaleme aldı.

MÜSLÜM OYUNCULARI

  • Timuçin Esen
  • Şahin Kendirci
  • Zerrin Tekindor
  • Aleyna Özgeçen
  • Taner Ölmez
  • Turgut Tunçalp
  • Ayça Bingöl
  • Erkan Avcı
  • Erkan Koçak Köstendil
  • Erkan Can
  • Altan Erkekli
  • Güven Kıraç
  • Caner Kurtaran
  • Goncagül Sunar
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