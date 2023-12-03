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MASTERCHEF KİM ELENDİ? (3 ARALIK 2023) | Masterchef veda eden isim kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da her hafta olduğu gibi bu hafta da eleme heyecanı yaşanıyor. 3 Aralık Pazar günü elenen yarışmacının belli olacağı bölüm merakla bekleniyor. Nefes kesen yarışmada eleme potasında yer alan ve bu hafta yarışmaya veda eden ismi öğrenmek isteyenler arama motorlarında MasterChef All Star kim elendi? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 3 Aralık Masterchef eleme detayları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 15:30
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MASTERCHEF KİM ELENDİ? (3 ARALIK 2023) | Masterchef veda eden isim kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Bu hafta eleme potasındaki isimler Dilara, Eren, Tolga ve Esra oldu. Somer, Mehmet ve Danilo şefin, belirlenen konsepte uygun yemek yapan yarışmacıların hazırladıklarını tadarak puanladığı programda, izleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi, MasterChef'te elenen yarışmacı kim oldu?" sorularına cevap arıyor. Ayrıntılar haberimizde...

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'a 3 Aralık 2023 tarihinde veda eden isim henüz belli olmadı. Yarışmanın son böümü yayınlandığında ve elenen isim belli olduğunda haberimizin içerisine detaylar eklenecektir.

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