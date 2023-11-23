Haberler Magazin MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? 23 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? 23 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star yarışmasında 23 Kasım yeni eleme adayları belli oldu. Ayaz'ın elendiği hafta sonrasında potasına girme heyecanı yaşanıyor. Eleme potasına giren beşinci aday belli oldu. Peki ama MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 02:10 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 02:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? 23 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 23 Kasım Perşembe akşamı yayımlanan bölümde belli oldu. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, çeşitli malzemelerden hazırladıkları menüyü jüri üyesine sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye All Star yarışmasında ilk etapta takım oyunu oynandı. Kırmızı takım, mücadeleyi kazanan taraf oldu.

Mavi takımda dokunulmazlığın sahibi Cemre olurken Dokunulmazlık sahibi Cemre potaya Esra'yı yolladı.

Mavi takımdan bütün oyuncular eleme potasında yer almış oldu.

MasterChef'te haftanın eleme adayları mavi takımdan; Dilara, Alican, Barbaros, Hasan ve Esra oldu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Vincenzo Montella yeni yıldızları milli takıma getiriyor! Almanlar da peşinden koşmuştu: Kenan Yıldız sonrası EURO 2024’e damga vuracaklar…
İYİ Parti'de kirli çamaşırlar ortaya saçıldı! Ümit Dikbayır'dan Fatih Akşener itirafı: İYİ Parti poşetlerinde 7-8 torba para dağıttı
F.Bahçe'den flaş Fred kararı! Karagümrük maçında...
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Baraj doluluk oranı ne durumda? 23 Kasım 2023
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023 En güzel 24 Kasım öğretmenler günü mesajı
MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Malatya'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde?
"Dünya şampiyonları görmek istiyoruz!"
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli sporculardan 6 madalya! Milli sporculardan 6 madalya! 01:13
Ziraat Bankkart galibiyetle başladı! Ziraat Bankkart galibiyetle başladı! 00:51
F.Bahçe Beko İtalya'da mağlup! F.Bahçe Beko İtalya'da mağlup! 00:31
Antalya deplasmanda mağlup! Antalya deplasmanda mağlup! 23:27
Büyükekşi: Ülkemizi dünya vitrinine taşıyacak Büyükekşi: Ülkemizi dünya vitrinine taşıyacak 23:16
Arkas avantajı kaptı! Arkas avantajı kaptı! 22:25
Daha Eski
Altay'a 3 isimden iyi haber! Altay'a 3 isimden iyi haber! 22:07
PFDK cezaları açıkladı! PFDK cezaları açıkladı! 21:38
Djiku'dan transfer itirafı! "Real Madrid, Napoli..." Djiku'dan transfer itirafı! "Real Madrid, Napoli..." 20:29
Fenerbahçe'de Karagümrük mesaisi Fenerbahçe'de Karagümrük mesaisi 18:51
Guti: Morinho Real'e uygun değil! Guti: Morinho Real'e uygun değil! 18:43
G.Saray'da Alanyaspor mesaisi sürüyor! G.Saray'da Alanyaspor mesaisi sürüyor! 18:39