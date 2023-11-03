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GELİNİM MUTFAKTA 3 KASIM KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Gelinim Mutfakta'nın 3 Kasım Cuma günü yayımalanan hafta finalinde heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği, kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da altın bilezikleri kazanan isim merak ediliyor. Günün 1.'sinin çeyrek altın alacağı, haftanın 1.'sinin ise 10 altın bileziğin sahibi olduğu Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta 3 Kasım kim elendi? Gelinim Mutfakta kim bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 13:50 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 14:00
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GELİNİM MUTFAKTA 3 KASIM KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI? | Gelinim Mutfakta'nın 1250. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise altın bileziklerin sahibi oldu. Peki Gelinim Mutfakta 3 Kasım kim elendi? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu? İşte merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI, KİM 1. OLDU?

Haftanın son gününde kayınvalidelerden en yüksek puanları toplayan ve 10 altın bileziğin sahibi Tuğba gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 3 KASIM KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı. Puan durumu belli olduğunda haberimiz gücellenecektir.

HAFTALIK PUAN DURUMU:

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