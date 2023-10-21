GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 EKİM 2023 | 🌞Bugün sizi neler bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 EKİM 2023 | Halkalı Güneş tutulması tüm burçları etkisi altına almaya devam ediyor. Aşk, iş, dostlar ve aile... Tüm yaşantınız hakkında size geçmiş, şimdi ve geleceğe dair bilgi veren gezegenler, bugün nasıl sıralandı? İşte 21 Ekim Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu için günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

Bir ek işin iyi sonuç vermesi kaçınılmazdır, o yüzden devam edin. Bugün kendinizi her zamankinden daha enerjik bulacaksınız. Şu anda, kendinize var olma ve nefes alma izni verirken, "iş yapmaya" ara vermeniz için çağrılıyorsunuz. Bütün işleri kenara bırakın ve dinlenin.

BOĞA BURCU

İşyerinde kendinizi her zamankinden daha meşgul bulabilirsiniz. Akademik alanda olup bitenlerden haberdar olun. Formda kalmak için sağlıklı bir yaşam tarzını tercih etmeye kararlı olacaksınız. Kendi kendinize empoze ettiğiniz hapishaneden kurtularak ve refah portalına kolaylıkla adım atarak bu ayın sonunda burcunuzda dolunay ve tutulmaya hazırlanın.

İKİZLER BURCU

Durumunuzu paylaşmak için bir tanıdığınıza güven vermeniz gerekecek. İşyerinde kişisel gözetim yoluyla kontrolün sizde kalması önemlidir. Uzman tavsiyesi, en iyi fiziksel kondisyona ulaşmaya çalışanlara yardımcı olacaktır. Her gün yeni ve heyecan verici bir şeyin karşınıza çıkmasını beklemek biraz gerçekçi olmaz. Bir karar vermekte zorlanıyorsanız yalnızca kalbinizin sesini dinleyin.

YENGEÇ BURCU

İçinde bulunduğunuz durumdan en iyi şekilde yararlanın. Çabalarınızın akademik alanda kendiniz veya bir yakınınız için meyve vermesi muhtemeldir. Mali açıdan bilgili birinin vereceği bir tavsiye size çok şey kazandırabilir. Başarınızdan dolayı gözünü korkutan insanlar her zaman olacaktır. Kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şey, dramanın sizi etkilemesine izin vermeden gücünüzü korumaktır.

ASLAN BURCU

Yakın ve sevilen biriyle uzun bir aradan sonra karşılaşmak, işarettir. İş yerinde bir karar vermeden önce iyice düşünmek önemlidir çünkü bunun geniş kapsamlı sonuçları olabilir. Para uçup gideceği için çantanızın iplerini sıkın. Öfkeye, üzüntüye, melankoliye ve hayal kırıklığına yer açın. Yeniden yüzeye çıkan, dikkatinizi çeken her şeye yer açın.

BAŞAK BURCU

Bazıları için iyi bir pazarlık ve para tasarrufu öngörülüyor. Birkaç sağlıklı seçeneği tercih ederek formunuzu koruyabileceksiniz. Bir tatilin gerçekleşmesi muhtemel ve bol miktarda eğlence vaat ediyor. Şu anda neyi seçmeniz gerektiğini tahmin etmenin puanı yok! Sadece bir hatırlatma: olman gereken yerdesin. Her şey olması gerektiği gibi gelişiyor.

TERAZİ BURCU

Tek başınıza seyahat etmek yerine birisiyle seyahat planlamak doğru bir karar olacaktır. Arkadaşlarla dışarı çıkmak, aklınızı bazı acil konulardan uzaklaştıracaktır. Yeni bir ev yeni bir iş bulunursa fırsat kaçırma, yoksa içinizde savaş çıkabilir. Evren, eski kalıplardan kopmanız ve büyüme yönünde ilerlemeniz için size tam olarak ihtiyaç duyduğunuz koşulları sağlıyor. Bu nedenle, kendinize tekrar akışa atlama izni verirken, kurban ateşine karşı direnişinizi sürdürün.

AKREP BURCU

Bugün aşk yok, iş iş iş. Yeteneklerinizin profesyonel cephede pek çok alıcı bulması muhtemeldir. Heyecan verici bir şirket muhtemelen bir yolculuğu en keyifli hale getirecektir. Ritim ve akışla bütünleşirken katılığın yerini esnekliği alın. İçimizden bir ses, hayal edebileceğinizden ve sayabileceğinizden çok daha fazla şekilde şaşıracağınızı söylüyor.

YAY BURCU

Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan birine sizin tarafınızdan yapılacak küçük bir itme muhtemelen büyük bir destek olacaktır. Tutku dolu bir akşam bekleniyor, bu yüzden bundan en iyi şekilde yararlanın. İyi olan şu ki, koşullarınız sizi bir farkındalık alanına girmeye, kendinizin en çılgın, en somutlaşmış versiyonu olarak ortaya çıkmanızı engelleyen kendi kendini sabote eden kalıpları tanımaya zorluyor. Koşullanma katmanlarını soymak için kendinize izin verin. Anlatıya özgünlük armağanını katmak için kendinize izin verin.

OĞLAK BURCU

Her türlü aşırılıktan kaçınarak sağlığınızı koruyacaksınız. Bu aşamada bir durumun sorumluluğunu üstlenmek, projede ortaya çıkabilecek zorlukları önceden önlemenize yardımcı olacaktır. Zenginliğinizi artıracak ve hayatı daha lüks hale getireceksiniz. Aşk hayatı geliştikçe evlilik teknesi sorunsuz bir şekilde ilerler.

KOVA BURCU

İşleri kendi yönteminizle halletmeniz sizi bir kıdemliyle karşı karşıya getirebilir, o yüzden ikna edici bir şekilde elinizden gelenin en iyisini yapın. Akademisyenlik yapmak isteyenler için mükemmel bir gün bekleniyor. Gücünüzü hatırlamak, yeteneklerinizin farkına varmak, masaya ne getirdiğinizin farkında olmak için bir dakikanızı ayırın. Yarattıklarınıza bir fiyat koymadığınız sürece kimse size değerinizi vermek zorunda değil!

BALIK BURCU

Size büyük saygı duyan insanlar rehberlik için size güvenebilirler. Evin düzenlenmesi bugün ev hanımlarının öncelik listesinde olacak. Gün sizi işle ilgili bir gezi planlarken bulabilir. Eğer bir şey istiyorsan, gidip onu alman gerekecek! Bu nedenle, mali durumunuzu da değerlendirmeniz teşvik ediliyor. Birisinin ödemelerinizle oyalandığını hissediyorsanız, onlara seslenmek zorunda kalacaksınız.