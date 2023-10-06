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ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 6 EKİM? | Yemekteyiz 1. kim oldu, 75 bin TL'yi kim aldı?

Ekranların sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, her hafta 75 bin TL ödül dağıtmaya devam ediyor. 5 kişinin sırayla yemekler yaparak birbirlerini puanladığı programda, haftanın 1.'si ise en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Merve, Turan, Mediha ve Pınar'ın yarıştığı bu haftanın birincisinin kim olduğunu araştıranlar, arama motorlarında 'Zuhal Topal Yemekteyiz kim kazandı 6 Ekim? Yemekteyiz 1. kim oldu, 75 bin TL'yi kim aldı? sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 13:21
ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 6 EKİM? | Yemekteyiz 1. kim oldu, 75 bin TL'yi kim aldı?

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 6 EKİM? | Hafta içi her gün yayımlanan ekranların en sevilen yarışma programlarından Yemekteyiz, 6 Ekim Cuma günü hafta finali ile 75 bin TL'yi sahibi ile buluşturacak. Kıyasıya rekabetin yer aldığı programda son günün yarışmacısının da yemeklerini yapmasıyla birlikte puanlama sonucu haftanın birincisi belli olacak. Peki Yemekteyiz 1. kim oldu, 75 bin TL'yi kim aldı? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ 1. KİM OLDU, 75 BİN TL'Yİ KİM ALDI?

Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan yarışmacısı henüz belli olmadı. Ancak şimdiye dek yapılan puanlamalarla diğer yarışmacıların puna durumu şöyle:

  • Pınar Dağhan Bayram: 28 puan
  • Mediha Gürel: 30 puan
  • Hassan Asoiaf: 18 puan
  • Merve Atacan: 29 puan

6 Ekim Cuma günü puanlama tamamlandığında haberimiz güncellenecektir.

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