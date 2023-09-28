PARİS'TEN SEVGİLERLE FİLMİNİN KONUSU NE? | Paris'ten Sevgilerle oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Paris'ten Sevgilerle filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Pierre Morel'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Paris'ten Sevgilerle filminin konusu ne? Paris'ten Sevgilerle oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

PARİS'TEN SEVGİLERLE FİLMİNİN KONUSU NE?

Beşinci Element'in ayrıksı yönetmeni Luc Besson, bu defa Paris'ten Sevgilerle adlı bu aksiyon filminde senarist olarak kendini gösteriyor. Filmde, James adında, Amerikan konsolosluğunda çalışan bir gencin hikayesi aktarılıyor. Paris'teki ABD bürosunda görevli James, bir CIA ajanıyla işbirliği yaparak şehre yapılacak terörist bir saldırıyı önlemek ister. Ne var ki James peşinde oldukları suç örgütünün hedefinde olduğunu keşfetmiştir. Bu durumda kendisi için bir dönüş olmadığını da keşfetmesi uzun sürmez. Sonraki 48 saat içinde hala hayatta kalabilmesi için, Wax tek umuttur.

PARİS'TEN SEVGİLERLE OYUNCULARI KİM?

John Travolta

Jonathan Rhys Meyers

Kasia Smutniak

François Bredon

Amber Rose Revah

Julien Hagnery

Melissa Mars

Joaquim Almeria

Chems Dahmani

Éric Godon

Richard Durden

Farid Elouardi

PARİS'TEN SEVGİLERLE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Fransa'da çekilen aksiyon filmi Paris'ten Sevgilerle, 2010 yapımıdır.