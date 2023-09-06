MEKANİK 2: SUİKAST (Mechanic: Resurrection) FİLMİNİN KONUSU NE? | Mekanik 2: Suikast oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Mekanik 2: Suikast filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Dennis Gansel'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Mekanik 2: Suikast filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MEKANİK 2: SUİKAST FİLMİNİN KONUSU NE?

Önceki filmde Steve tarafından öldürülmekten kurtulan Arthur Bishop, tetikçiliği bırakmıştır ve Rio de Janeiro'da Otto Santos adı altında yaşamaktadır. Burada Renee Tran adlı bir kurye onunla konuşarak patronunun gerçek kimliğini bildiğini söyler ve patronunun öldürmesini istediği üç kişiyi kaza süsü vererek öldürmesini istediğini, aksi takdirde resmi makamlara ölmediğini açıklayacağını aktarır. Bishop kuryeyi ve adamlarını atlatır. Kuryenin Riah Crain için çalıştığını öğrenir ve arkadaşı Mei'nin yanına, Tayland'a kaçar. Burada bir adada kalmaya başlamıştır.

Bir süre sonra Gina Thornton adında yaralı bir kadın, yakınlarda demirlemiş bir tekneye dönmeden önce ilk yardım için Mei'ye yaklaşır. Mei aynı akşam, Gina'nın teknede bir adam tarafından dövüldüğünü görür ve Bishop'tan kadına yardım etmesini ister. Birlikte Gina'yı kurtarırlar, ancak arbedede adamın kafası bir direğe çarpar ve ölür. Bishop, başarısız bir şekilde adamın kimliğine dair kanıt arar ve ardından tekneyi ateşe verir. Mei, Gina'nın yaraları ile ilgilenirken, Bishop, Ginan'nın da Crain ile bağlantılı olduğunu bulur ve Crain'in Bishop'un Gina ile romantik ilişkiye başlayacağını tahmin ettiği sonucuna varır: Crain, Bishop'un suikast işlerini üstlenmesi için Gina'yı kaçırımıştır. Gina, teorisiyle suçlandığında, Crain'in Kamboçya'daki çocuk sığınma evini, katılmadığı takdirde işletmesini tehdit ettiğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde Bishop, Thornton'u daha iyi tanır ve birbirlerine aşık olurlar. Beklendiği gibi, Crain'in paralı askerleri gelir ve onları kaçırır.

MEKANİK 2: SUİKAST OYUNCULARI KİM?

Jason Statham - Arthur Bishop

Jessica Alba - Gina Thornton

Tommy Lee Jones - Max Adams

Michelle Yeoh - Mei

Sam Hazeldine - Riah Crain

John Cenatiempo - Jeremy Cocs

Toby Eddington - Adrian Cook

Femi Elufowoju Jr. - Marlon Krill

Francis Tonkala Tamouya - Nuujib "The Slender Psycho"

Rhatha Phongam - Renee Tran, Crain'in Kuryesi

Anteo Quintavalle - Frank, Crain'in adamı

Aaron Brumfield - Adams' Güvenlik başkanı

Vithaya Pansringarm - Hapishane müdürü

Soji Ikai - Sıska mahkum

Natalie Burn - BBC Muhabiri

Raicho Vasilev - Fletcher, Crain'in koruması

Dylan Farrell - Genç Arthur Bishop

MEKANİK 2: SUİKAST NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Amerikan aksiyon gerilim filmi Mekanik 2: Suikast, 2016 yapımıdır.