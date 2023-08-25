HAYALET TETİKÇİ (Sniper: Ghost Shooter) FİLMİNİN KONUSU NE? | Hayalet Tetikçi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Hayalet Tetikçi filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Don Michael Paul'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Hayalet Tetikçi filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

HAYALET TETİKÇİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Brandon Beckett'e başka bir görev verilir. Elit keskin nişancılar Brandon Beckett (Chad Michael Collins) ve Richard Miller (Billy Zane), bir Gürcü gaz boru hattını sabote etmek isteyen Arap sponsorlu teröristlerden korumakla görevlendirilir. Düşmanla yapılan çatışmalarda, keskin nişancıların yerini tam olarak bilen Ravshan Gazakov (Velislav Pavlov) adlı terörist, bir keskin nişancı tarafından öldürülünce, güvenlik ihlali olduğundan şüphelenildiği için gerginlik artar.

HAYALET TETİKÇİ OYUNCULARI KİM?

Chad Michael Collins .... Topçu Çavuş Brandon Beckett

Billy Zane .... Binbaşı Richard Miller

Dennis Haysbert .... Albay

Nick Gomez .... Miguel Cervantes

Ravil Isyanov .... Albay Andrei Mashkov

Stephanie Vogt .... Robin Slater

Enoch Frost .... Çavuş Joe Barnes

Presciliana Esparolini .... Gina Aungst

Dominic Mafham .... Binbaşı Guy Bidwell

Navid Neghaban .... Robert Mothershed

Naveed Choudry .... Saajid

Vladimir Kolev .... Albay Sergei Babayev

Velislav Pavlov .... Ravshan Gazakov

Jade Ogugua .... Rojas

Mike Straub .... Maines

Nigel Barber .... Killian Grun

Asen Asenov .... Cellat

Raymond Steers .... Dron Techie

Elitza Razheva .... Kadın Hırsız

Atanas Srebrev .... CIA Analisti

Georgi Manchev .... Dizüstü Bilgisayarlı Militan

Tihomir Vinchev .... Militan Gözcü

Dimitar Doichinov .... Gürcü

Boyan Anev .... Güneş Maskesi Militanı

Stanimir Stamatov .... Güneş gözlüklü Adam

HAYALET TETİKÇİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Amerikan aksiyon filmi Hayalet Tetikçi 2016 yapımıdır.