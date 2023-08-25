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HAYALET TETİKÇİ (Sniper: Ghost Shooter) FİLMİNİN KONUSU NE? | Hayalet Tetikçi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Don Michael Paul'un oturduğu Hayalet Tetikçi filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon türündeki 2016 yapımı Hayalet Tetikçi hakkında arama motorlarında araştırılan 'Hayalet Tetikçi filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 09:26 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 09:30
HAYALET TETİKÇİ (Sniper: Ghost Shooter) FİLMİNİN KONUSU NE? | Hayalet Tetikçi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Hayalet Tetikçi filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Don Michael Paul'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Hayalet Tetikçi filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

HAYALET TETİKÇİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Brandon Beckett'e başka bir görev verilir. Elit keskin nişancılar Brandon Beckett (Chad Michael Collins) ve Richard Miller (Billy Zane), bir Gürcü gaz boru hattını sabote etmek isteyen Arap sponsorlu teröristlerden korumakla görevlendirilir. Düşmanla yapılan çatışmalarda, keskin nişancıların yerini tam olarak bilen Ravshan Gazakov (Velislav Pavlov) adlı terörist, bir keskin nişancı tarafından öldürülünce, güvenlik ihlali olduğundan şüphelenildiği için gerginlik artar.

HAYALET TETİKÇİ OYUNCULARI KİM?

  • Chad Michael Collins .... Topçu Çavuş Brandon Beckett
  • Billy Zane .... Binbaşı Richard Miller
  • Dennis Haysbert .... Albay
  • Nick Gomez .... Miguel Cervantes
  • Ravil Isyanov .... Albay Andrei Mashkov
  • Stephanie Vogt .... Robin Slater
  • Enoch Frost .... Çavuş Joe Barnes
  • Presciliana Esparolini .... Gina Aungst
  • Dominic Mafham .... Binbaşı Guy Bidwell
  • Navid Neghaban .... Robert Mothershed
  • Naveed Choudry .... Saajid
  • Vladimir Kolev .... Albay Sergei Babayev
  • Velislav Pavlov .... Ravshan Gazakov
  • Jade Ogugua .... Rojas
  • Mike Straub .... Maines
  • Nigel Barber .... Killian Grun
  • Asen Asenov .... Cellat
  • Raymond Steers .... Dron Techie
  • Elitza Razheva .... Kadın Hırsız
  • Atanas Srebrev .... CIA Analisti
  • Georgi Manchev .... Dizüstü Bilgisayarlı Militan
  • Tihomir Vinchev .... Militan Gözcü
  • Dimitar Doichinov .... Gürcü
  • Boyan Anev .... Güneş Maskesi Militanı
  • Stanimir Stamatov .... Güneş gözlüklü Adam

HAYALET TETİKÇİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Amerikan aksiyon filmi Hayalet Tetikçi 2016 yapımıdır.

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