Haberler Magazin MASTERCHEF'TE 3. YARI FİNALİST BELLİ OLDU! 7 Ocak MasterChef 3. yarı finalist kim oldu? MasterChef'te ceketi kim aldı?

MASTERCHEF'TE 3. YARI FİNALİST BELLİ OLDU! 7 Ocak MasterChef 3. yarı finalist kim oldu? MasterChef'te ceketi kim aldı?

Ekranların popüler yarışması MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 7 Ocak'ta yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar birbirleriyle zorlu mücadeleye girerek ceketin sahibi olmak için yoğun mücadele verdiler. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef 3. yarı finalist kim oldu? 7 Ocak MasterChef 3. yarı finalist belli oldu! Masterchef ceketi kim aldı?" gibi sorular aratılıyor. İşte MasterChef'te 3. yarı finalist...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 23:55 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 00:00
MASTERCHEF'TE 3. YARI FİNALİST BELLİ OLDU! 7 Ocak MasterChef 3. yarı finalist kim oldu? MasterChef'te ceketi kim aldı?

MasterChef 2022 yarışmasında ilk finalist belli oldu. 4 yarışmacı arasında geçen yarışmanın sonucunda 1 isim ceketi giydi ve 3. yarı finalist oldu. Peki ceketini kim giydi?

Takım oyunlarının sona ermesinden itibaren bireysel oyunlara geçilen MasterChef'te Ayaz ve Görkem ceketi kazanmak için kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF 3. YARI FİNALİST KİM OLDU?

2 isim arasında geçen zorlu mücadelenin ardından şeflerden en yüksek puanı alan Ayaz, ceketi kazandı ve MasterChef'in 3. yarı finalisti oldu.

Yarı finale Kıvanç, Metin ve Ayaz kaldı. Görkem ise yarışmaya 4. olarak veda etti.

MASTERCHEF AYAZ KİMDİR?

Yarışmaya Ankara'dan katılan Ayaz Abdurrahman Geçer, aslen Şırnak Silopi doğumlu. 23 yaşındaki Ayaz, 13 yıldır Ankara'da yaşıyor. Mesleğe ilk bulaşıkhanede başlayan Ayaz, şuan Ankara'da restoranlarda çalışıyor. Şivesi yüzünden bulaşıkhaneye alındığını söyleyen Ayaz hayat hikayesiyle, ilk günden beri izleyicilerin dikkatini çekmeye başaran bir yarışmacı.

MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR?

Yarışmaya Ankara'dan katılan MasterChef Şerafettin Görkem Ünal, 28 yaşında ve aşçılık mesleğini sürdürüyor. Birinci eleme turunda ızgarada kırmızı kapya biber soslu ve mantarlı Norveç somon yemeğini sunan MasterChef Görkem, şeflerden evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı.

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