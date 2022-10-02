David Beckham çılgına döndü oğlu Brooklyn'i fırçaladı! "Bu kadarı yeter"

ÜNLÜ MODACIDAN GİYİNMEYE MECBUR KALMIŞ

Şimdi de biraz David Beckham'ı oğluyla yüzleşmeye yönlendirdiği ileri sürülen o röportajı hatırlayalım. 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz Beckham, düğünle ilgili en çok merak edilen konuya da açıklık getirdi. Yeni gelin Nicola, neden modacı olan kayınvalidesi Victoria Beckham'ın tasarladığı bir gelinlik giymediği de dahil birçok konuyu kendi açısından anlattı. Düğünle ilgili en çok merak edilen konu bu gelinlik olayıydı. Çünkü Nicola, nişanında Victoria Beckham'ın imzasını taşıyan bir elbise giymişti. Herkes, düğünde de yine kayınvalidesinin tasarımı olan bir gelinlik giymesini beklerken o Valentino'dan giyindi. Nicola Anne Peltz Beckham, Grazia USA ile yaptığı röportajda bu konudaki soruları da yanıtladı. Genç kadın, aslında gelinliğini Victoria'nın tasarlamasını planladıklarını ama sonra bunun gerçekleşmediğini söyledi. "Gelinliğin tasarımı konusunda iletişimdeydik. Ama birkaç gün geçti ve benimle hiç bağlantı kurmadı. Sonra Victoria, annemi aradı ve atölyesinin gelinliğimi hazırlayamayacağını söyledi" diye konuştu Beckham ailesinin gelini.