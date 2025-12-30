Nottingham Forest-Everton izle: Canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler!

Premier Lig'de yılın son günlerinde City Ground Stadyumu, stratejik bir taktik savaşına sahne olmaya hazırlanıyor. Ev sahibi Nottingham Forest, son haftalardaki istikrarsız sonuçların ardından evinde mutlak galibiyet hedeflerken; teknik direktör Sean Dyche, Everton'a karşı savunma disiplinini ön planda tutan bir oyun kurgusuyla sahada olacak. Konuk ekip Everton cephesinde ise, sakatlığı nedeniyle Burnley maçını kaçıran Jack Grealish'in takıma dönmesi hücum hattı için büyük bir umut kaynağı olurken, Jarrad Branthwaite ve Iliman Ndiaye (AFCON) gibi kilit isimlerin yokluğu savunma ve yaratıcılık anlamında takımı zorlayacak. Peki Nottingham Forest-Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nottingham Forest-Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

NOTTINGHAM FOREST-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nottingham Forest-Everton maçı, 30 Aralık Salı günü oynanacak. City Grund'daki mücadele, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

NOTTINGHAM FOREST-EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Nottingham Forest-Everton maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Micahael Oliver yönetecek.

NOTTINGHAM FOREST-EVERTON MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: Victor; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Dominguez; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Iroegbunam, Garner; Dibling, Alcaraz, Grealish; Beto