Haberler İngiltere Premier Lig West Ham United-Brighton CANLI YAYIN | Maç yayın bilgileri ve ilk 11'ler!

West Ham United-Brighton CANLI YAYIN | Maç yayın bilgileri ve ilk 11'ler!

İngiltere Premier Lig’in 19. haftasında West Ham United, sahasında Brighton&Hove Albion’ı ağırlıyor. Ligde topladığı 13 puanla 18. sırada yer alan ve savunma zaaflarıyla zor günler geçiren Nuno Espirito Santo yönetimindeki West Ham, taraftarı önünde kazanarak düşme hattından kurtulmayı hedefliyor. 24 puanla 13. sırada bulunan ancak son 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Fabian Hürzeler’in Brighton’ı ise, bu deplasmanda kötü seriyi sonlandırarak 2025 yılını ilk 10 içerisinde kapatmayı amaçlıyor. İşte West Ham United-Brighton maçının tüm detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 13:59
West Ham United-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Londra Stadyumu'nda oynanacak West Ham United-Brighton mücadelesi, her iki ekibin de 2025 yılındaki formsuz grafiklerini tersine çevirmek adına son şansı niteliği taşıyor. Ev sahibi West Ham, kalesinde gördüğü 36 golle ligin en kötü savunma performanslarından birini sergilerken, Jarrod Bowen ve Lucas Paqueta'nın yaratıcılığıyla bu krizi aşmaya çalışıyor. Konuk ekip Brighton cephesinde ise, sakatlıklar ve AFCON'a giden Carlos Baleba'nın yokluğunda orta saha kurgusu merak konusu. Milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de başlaması beklenen Brighton, hücum etkinliğiyle Londra'dan puanla dönerek sezonun ikinci yarısına Avrupa hedefiyle girmeyi planlıyor. İşte West Ham United-Brighton maçının detayları...

West Ham United-Brighton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

West Ham United-Brighton maçı 30 Aralık Salı günü, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

West Ham United-Brighton MAÇI HANGİ KANALDA?

Londra Stadyumu'ndaki West Ham United-Brighton maçı, Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

West Ham United-Brighton MUHTEMEL 11'LER

West Ham United: Areola; Walker-Peters, Todibo, Kilman, Scarles; Soucek, Potts, M. Fernandes; Paqueta, Summerville; Bowen

Brighton: Verbruggen; Coppola, Van Hecke, Dunk; Kadioglu, Ayari, Hinshelwood, De Cuyper; Minteh, Welbeck, Gomez

