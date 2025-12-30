CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor’da kupa mesaisi!

Trabzonspor’da kupa mesaisi!

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali’nde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 13:45
Trabzonspor’da kupa mesaisi!

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor.

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Gaziantep'te oynanacak Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün saat 10.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet, Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular salonda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yaptı. Bordo-mavili takım, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

