Trabzonspor’da kupa mesaisi!

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor.

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Gaziantep'te oynanacak Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün saat 10.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet, Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular salonda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yaptı. Bordo-mavili takım, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.