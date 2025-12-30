HaberlerFenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Nkunku hamlesi! Teklifini o rakama yükseltti
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Devre arası için golcü takviyesine odaklanan Fenerbahçe, Milan forması giyen Fransız yıldız Christopher Nkunku'yu listenin ilk sırasına aldı. Sarı-lacivertliler, Milan'la resmi görüşmelere başlarken 37 milyon euroluk bonservis talebi pazarlıkların önündeki en büyük engel. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, golcü arayışlarında önemli bir adım attı. Sarı-lacivertlilerin transferdeki bir numaralı hedefinin Christopher Nkunku olduğu öğrenildi.
Fransız yıldızın, yeterli forma şansı bulamadığı Milan'dan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Nkunku'nun bu kararında, kariyerinin en verimli dönemini birlikte geçirdiği teknik direktör Domenico Tedesco ile yeniden çalışma fikrinin etkili olduğu belirtiliyor.
Sarı-lacivertli yönetim, Nkunku'nun transferi için Milan'la resmi temaslara başlarken İtalyan kulübünün 37 milyon euro seviyesindeki bonservis beklentisi süreci zorlaştırıyor. Milan, Fransız yıldızı geçtiğimiz yaz Chelsea'den bu bedelle kadrosuna katmış ve olası bir ayrılıkta bu rakama yakın bir gelir hedefliyor.
Öte yandan Calciomercato'nun haberine göre Fenerbahçe, pazarlıkları hızlandırmak adına teklifini 35 milyon euro seviyesine kadar yükseltebileceğini Milan'a iletti. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve rakamın aşağı çekilmesi için temasların devam ettiği aktarıldı.
Bu sezon Milan formasıyla 20 resmi maça çıkan Christopher Nkunku, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.