TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Nkunku hamlesi! Teklifini o rakama yükseltti

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, golcü arayışlarında önemli bir adım attı. Sarı-lacivertlilerin transferdeki bir numaralı hedefinin Christopher Nkunku olduğu öğrenildi.

Fransız yıldızın, yeterli forma şansı bulamadığı Milan'dan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Nkunku'nun bu kararında, kariyerinin en verimli dönemini birlikte geçirdiği teknik direktör Domenico Tedesco ile yeniden çalışma fikrinin etkili olduğu belirtiliyor.