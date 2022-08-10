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Kylian Mbappe ile Rose Bertram arasında sürpriz aşk iddiası!

Son dakika haberi: PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin adı sürpriz bir aşk iddiasına karıştı. Fransız oyuncunun gönlünü, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Gregory Wan der Wiel'in eski sevgilisi Rose Bertram'a kaptırdığı öne sürüldü. İkilinin yaptığı sosyal medya paylaşımları bu aşk iddiasına delil olarak gösterildi. İşte yaşanan gelişmeler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:49
Kylian Mbappe ile Rose Bertram arasında sürpriz aşk iddiası!

PSG forması giyen süper yıldız Kylian Mbappe'nin gönlünü eski Fenerbahçeli yıldız Gregory van der Wiel'in eski sevgilisi Rose Bertram'a kaptırdığı öne sürüldü.

Kylian Mbappe ile Rose Bertram arasında sürpriz aşk iddiası!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Rose Bertram, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kylian Mbappe ile Rose Bertram arasında sürpriz aşk iddiası!

Kylian Mbappe ile Rose Bertram'ın sosyal medya hesaplarından aynı yerlerde paylaşım yapmaları birlikte olduklarına delil olarak gösterildi.

Kylian Mbappe ile Rose Bertram arasında sürpriz aşk iddiası!

Hollandalı futbolcu ile Belçikalı model, geçtiğimiz hafta ilişkilerine son verdi.

Kylian Mbappe ile Rose Bertram arasında sürpriz aşk iddiası!

ÖZEL JET YOLLADI!
Hollanda basınında yer alan bir habere göre Mbappe, Bertram'ı yanına getirmek için özel jet bile yolladı.

Kylian Mbappe ile Rose Bertram arasında sürpriz aşk iddiası!

Bertram, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımın babasıyla kötü bir şekilde ayrılsaydık çok sinir bozucu bulurdum." ifadelerini kullandı.

Kylian Mbappe ile Rose Bertram arasında sürpriz aşk iddiası!

Wiel ile birlikteliği sırasında sık sık Fenerbahçe tribünlerinde de görünen Belçikalı model, geçtiğimiz günlerde Eyfel Kulesi'nde bir Instagram videosu paylaştı.

Kylian Mbappe ile Rose Bertram arasında sürpriz aşk iddiası!

İddialara göre Mbappe'nin yakın arkadaşlarından biri de o esnada aynı görüntüyü paylaştı.

Kylian Mbappe ile Rose Bertram arasında sürpriz aşk iddiası!

Bu tesadüf Mbappe'nin de o sırada bu grupla birlikte Eyfel Kulesi'nde olduğu olasılığını gündeme taşıdı.

Kylian Mbappe ile Rose Bertram arasında sürpriz aşk iddiası!

Mbappe'nin söz konusu arkadaşının yıldız oyuncunun saçlarıyla ilgilenen kuaförü Brice Tchaga olduğu belirtildi.

Kylian Mbappe ile Rose Bertram arasında sürpriz aşk iddiası!

Mbappe ile Bertram'ın Instagram'da bir süredir birbirlerini takip etmeleri de bu olasılığın gerçek olma ihtimalini yükseltti.

Kylian Mbappe ile Rose Bertram arasında sürpriz aşk iddiası!

Fenerbahçeli taraftarların "yenge" dediği Bertram, İstanbul günlerinde taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.

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