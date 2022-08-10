Kylian Mbappe ile Rose Bertram arasında sürpriz aşk iddiası!

PSG forması giyen süper yıldız Kylian Mbappe'nin gönlünü eski Fenerbahçeli yıldız Gregory van der Wiel'in eski sevgilisi Rose Bertram'a kaptırdığı öne sürüldü.
PSG forması giyen süper yıldız Kylian Mbappe'nin gönlünü eski Fenerbahçeli yıldız Gregory van der Wiel'in eski sevgilisi Rose Bertram'a kaptırdığı öne sürüldü.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Rose Bertram, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Kylian Mbappe ile Rose Bertram'ın sosyal medya hesaplarından aynı yerlerde paylaşım yapmaları birlikte olduklarına delil olarak gösterildi.
Hollandalı futbolcu ile Belçikalı model, geçtiğimiz hafta ilişkilerine son verdi.
ÖZEL JET YOLLADI!
Hollanda basınında yer alan bir habere göre Mbappe, Bertram'ı yanına getirmek için özel jet bile yolladı.
Bertram, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımın babasıyla kötü bir şekilde ayrılsaydık çok sinir bozucu bulurdum." ifadelerini kullandı.
Wiel ile birlikteliği sırasında sık sık Fenerbahçe tribünlerinde de görünen Belçikalı model, geçtiğimiz günlerde Eyfel Kulesi'nde bir Instagram videosu paylaştı.
İddialara göre Mbappe'nin yakın arkadaşlarından biri de o esnada aynı görüntüyü paylaştı.
Bu tesadüf Mbappe'nin de o sırada bu grupla birlikte Eyfel Kulesi'nde olduğu olasılığını gündeme taşıdı.
Mbappe'nin söz konusu arkadaşının yıldız oyuncunun saçlarıyla ilgilenen kuaförü Brice Tchaga olduğu belirtildi.
Mbappe ile Bertram'ın Instagram'da bir süredir birbirlerini takip etmeleri de bu olasılığın gerçek olma ihtimalini yükseltti.
Fenerbahçeli taraftarların "yenge" dediği Bertram, İstanbul günlerinde taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.
Van der Wiel, 2016/2017 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti.
Bu sezon sakatlığı nedeniyle şu ana dek forma giymeyen Mbappe'nin Montpellier maçıyla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.