Haberler Magazin TAŞIYICI 3 FİLMİNİN KONUSU NE? Taşıyıcı 3 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

TAŞIYICI 3 FİLMİNİN KONUSU NE? Taşıyıcı 3 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Olivier Megaton'un üstlendiği 2008 yapımı Taşıyıcı 3 filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Taşıyıcı 3 filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 17:14 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 17:16
TAŞIYICI 3 FİLMİNİN KONUSU NE? Taşıyıcı 3 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Taşıyıcı 3 filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Taşıyıcı 3 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2008 yapımı macera filmi Taşıyıcı 3 detayları haberimizde...

TAŞIYICI 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Frank, Marsilya'daki Ukrayna Çevre Koruma Ajansı Başkanı Leonid'in kaçırılan kızı Valentina'yı Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya götürmekle yükümlüdür. Frank, yolculuk sırasında bir yandan bu işi alması için baskı yapan insanlarla uğraşırken bir yandan da Vasilev tarafından gönderilen ajanlarla başa çıkmak zorundadır. Yolculuk sırasında Frank ile Valentina birbirlerine aşık olurlar.

DİĞER SİNEMA FİLMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN

TAŞIYICI 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Natalya Rudakova
  • Jason Statham
  • Robert Knepper
  • François Berléand
  • Semmy Schilt
  • Jeroen Krabbe
  • David Atrakchi
  • Kait Tenison
  • Eriq Ebouaney
  • Aline Stinus
  • Timo Dierkes
  • Silvio Simac
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya bombayı patlatıyor! Sörloth ve Belotti derken...
Fenerbahçe transferi duyurdu! Arao sözleşmeye imzasını attı...
Galatasaray transferde gaza bastı! Teklif...
Kim gidiyor o geliyor! Jesus'un öğrencisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MUMYA FİLMİNİN KONUSU NE?
MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NEDİR?
PETSHOPLARDA YENİ DÖNEM: EVCİL HAYVAN SATIŞLARI YASAĞI BAŞLADI!
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE BİRLİK GÜNÜ MESAJLARI 2022
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Egonu müthiş oynadı İtalya kazandı! Egonu müthiş oynadı İtalya kazandı! 17:18
F.Bahçe'nin Suarez'e teklifini açıkladı! Dev rakam... F.Bahçe'nin Suarez'e teklifini açıkladı! Dev rakam... 17:12
Avrupa Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu Avrupa Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu 16:49
Burak'tan transfer sonrası açıklama! "Sneijder..." Burak'tan transfer sonrası açıklama! "Sneijder..." 16:38
Fırtına sahaya iniyor! Fırtına sahaya iniyor! 16:33
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 16:22
Daha Eski
Kim gidiyor o geliyor! Jesus'un öğrencisi... Kim gidiyor o geliyor! Jesus'un öğrencisi... 16:01
Dünya devi Ahmetcan'ın peşine düştü! Dünya devi Ahmetcan'ın peşine düştü! 15:34
Fırtına'da yeni sezon mesaisi! Fırtına'da yeni sezon mesaisi! 15:25
G.Saray günü tek idmanla bitirdi! G.Saray günü tek idmanla bitirdi! 15:22
Galatasaray transferde gaza bastı! Teklif... Galatasaray transferde gaza bastı! Teklif... 15:11
Dembele imzayı attı! Dembele imzayı attı! 14:37