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İNTİKAM PEŞİNDE FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI | İntikam Peşinde (Edge of Darkness) filmi nerede, ne zaman çekildi?

Martin Campbell'ın yönetmen koltuğuna oturduğu 2010 yapımı İntikam Peşinde filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Beyazperdede 29 Ocak 2010'da sinemaseverler ile buluşan, başrolünde Mel Gibson'ın yer aldığı İntikam Peşinde filminin oyuncu kadrosu ve filmin özeti haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 17:30 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 17:30
İNTİKAM PEŞİNDE FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI | İntikam Peşinde (Edge of Darkness) filmi nerede, ne zaman çekildi?

Mel Gibson'ın başarılı oyunculuğu ve William Monahan ile Andrew Bovell'ın kaleminden çıkan güçlü senaryosuyla filmseverlerin gündeminde yer alan İntikam Peşinde filminin konusu, oyuncuları, nerede ve ne zaman çekildiğine dair merak edilenler haber detaylarında...

İNTİKAM PEŞİNDE FİLM KONUSU NEDİR?

Mel Gibson'ın canlandırdığı Thomas Craven, Boston Polis Teşkilatı'nda tecrübeli bir cinayet masası dedektifi olarak izleyiciyle buluşuyor...

Thomas Craven, kızını yalnız büyüten, hüzünlü bir babadır ve 24 yaşındaki gözdesi olan kızı Emma (Bojana Novakovic) evinde kimliği belli olmayan katil ya da katiller tarafından katledilmiştir. Söz konusu olan bu katliamın hemen akabinde herkes asıl hedefin Craven olduğunu düşünür; kısa bir zaman sonra Craven bu durumdan şüphe duymaya başlar.

Dedektif Thomas Craven, duruma el koyacak ve kızının katillerine ulaşacaktır. Thomas Craven cinayeti çözmek için yapmış olduğu araştırma sonucunda, kızının gizli yaşamına, devletin gizli işlerine ve kanıtları yok etmekle görevli gizli devlet adamı olan Darius Jedburgh'e (Ray Winstone) sürükler.

İNTİKAM PEŞİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI

  • Mel Gibson
  • Ray Winstone
  • Danny Huston
  • Bojana Novakovic
  • Shawn Roberts
  • David Aaron Baker
  • Denis O'Hare

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