Survivor ödül oyununu kim kazandı? 28 Mayıs 2022 All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da ödül oyunu nefesleri kesti. Yarışmada sonlara yaklaştıkça artan rekabet, tüm oyunlarda da kendisini gösteriyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Türk - Yunan futbol maçını hangi takım kazandı? 28 Mayıs Survivor ödül oyununa dair merak edilenler haberimizde...

Survivor All Star'da ödül oyunu ve futbol maçı heyecanı yaşandı. Türk ve Yunan yarışmacıların bir arada olduğu karma maç, kıran kırana mücadelelere sahne oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynanan ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.