Haberler Magazin SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | Survivor All Star 2022'de 17 Mayıs Salı adaya veda eden isim kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | Survivor All Star 2022'de 17 Mayıs Salı adaya veda eden isim kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2022'in bu akşam oynanacak ödül oyunu nefes kesecek ve ardından toplanan konseyde, adaya veda eden isim belli olacak. Peki, 17 Mayıs Salı akşamı Survivor'da kim elenecek? Evrim, Nisa, Berkan, Ogeday, Seda ve Hikmet arasından hangisi adaya veda edecek? İşte Survivor 2022'den elenerek adadan giden isim...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 14:10 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 14:20
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | Survivor All Star 2022'de 17 Mayıs Salı adaya veda eden isim kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da adaya veda eden yarışmacı bu akşam belli olacak. Peki, 17 Mayıs Salı Survivor'dan kim gidecek, kim elenecek? Adaya veda eden isim kim olacak? Survivor'da ödül oyununu kim kazanacak? İşte Survivor All Star adaya veda eden yarışmacıya dair merak edilenler...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? ADAYA VEDA EDEN İSİM...

Survivor All Star'ın 17 Mayıs Salı günü ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşanacak ve yayınlanan yeni bölümün ardından adaya veda eden isim belli olacak. Elenen yarışmacı, yeni bölümün akabinde haberimizde yer alacak...

SURVIVOR'DA BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Nisa, 3. eleme Berkan Karabulut, 4. eleme adayı Seda, beşinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Ogeday olarak belirlenmişti.

Haftanın 6. eleme adayı ise Hikmet Tuğsuz oldu.

Böylece 6 yarışmacı eleme potasında yerini aldı.

SURVIVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor... Devamını Oku BUNU DA OKU
BERKAN KARABULUT KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022 Devamını Oku BUNU DA OKU
SURVIVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR? Survivor Evrim kaç yaşında, nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022 Devamını Oku BUNU DA OKU
OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR? Survivor Ogeday kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 Ogeday Girişken oynadığı diziler Devamını Oku BUNU DA OKU
SURVIVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR? Survivor Hikmet kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 Hikmet Tuğsuz mesleği ne? Devamını Oku BUNU DA OKU
SEDA OCAK KİMDİR? Survivor Seda kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 Seda Ocak mesleği ne? Devamını Oku BUNU DA OKU

KIRMIZI TAKIM

Adem
Sude
Gökhan
Sema
Anıl
Batuhan
Barış
Ayşe

MAVİ TAKIM

Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Seda
Hikmet
Evrim
Nisa

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