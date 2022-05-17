SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | Survivor All Star 2022'de 17 Mayıs Salı adaya veda eden isim kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da adaya veda eden yarışmacı bu akşam belli olacak. Peki, 17 Mayıs Salı Survivor'dan kim gidecek, kim elenecek? Adaya veda eden isim kim olacak? Survivor'da ödül oyununu kim kazanacak? İşte Survivor All Star adaya veda eden yarışmacıya dair merak edilenler...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? ADAYA VEDA EDEN İSİM...

Survivor All Star'ın 17 Mayıs Salı günü ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşanacak ve yayınlanan yeni bölümün ardından adaya veda eden isim belli olacak. Elenen yarışmacı, yeni bölümün akabinde haberimizde yer alacak...

SURVIVOR'DA BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Nisa, 3. eleme Berkan Karabulut, 4. eleme adayı Seda, beşinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Ogeday olarak belirlenmişti.

Haftanın 6. eleme adayı ise Hikmet Tuğsuz oldu.

Böylece 6 yarışmacı eleme potasında yerini aldı.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Batuhan

Barış

Ayşe



MAVİ TAKIM

Atakan

Nagihan

Ogeday

Berkan

Seda

Hikmet

Evrim

Nisa