Cennetin Krallığı film konusu nedir, oyuncuları kimler? Cennetin Krallığı (Kingdom of Heaven) filmi nerede, ne zaman çekildi?

Cennetin Krallığı (Kingdom of Heaven) filminin konusu ve oyuncuları gündemde yerini aldı. Haçlı Seferlerini anlatan Cennetin Krallığı filminin detayları, sinemaseverler tarafından araştırılmaya devam ederken Cennetin Krallığı filmine dair detaylar haberimizde...

CENNETİN KRALLIĞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Cennet'in Krallığı filmi, 12. yüzyıldaki Haçlı Seferleri sonrası Kudüs'ün durumunu işlemektedir. Üç din için de kutsal sayılan topraklarda filmdeki zaman çerçevesinde Hristiyanlar egemen vaziyettedir. Bu arada Fransa'da demircilik yapmakta olan Balian'ı bir şövalye olan babası Godfrey ziyaret eder ve Kudüs'te ki barışı koruması için onu kendisiyle birlikte gelmeye davet eder. Başta çekinceli olan Balian daha sonra babası ile yola çıkar ancak karışık olan politik yapılar ve kargaşa nedeni ile oluşan çatışmada babası yaralanır ve Kudüs'e varamadan ölür.

Balian Kudüs'ün kralı IV. Baldwin ile tanışır. Kral barışı korumanın ellerinde olduğunu söyler ve ondan yardım etmesini ister. Ancak kralın kız kardeşi ile evli olan Guy de Lusignan'da şehirde sözü geçen bir şövalyedir ve savaş yanlısıdır...

CENNETİN KRALLIĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Orlando Bloom - İbelinli Balian

Eva Green - Kudüslü Sibylla

Liam Neeson - İbelinli Barisan (Godfrey)

Gassan Mesud - Selahaddin Eyyubi

Jeremy Irons - Trablus kontu III. Raymond (Tiberias)

David Thewlis - Şövalye lideri

Velibor Topić - Amalric

Edward Norton - IV. Baudouin

Brendan Gleeson - Renaud de Châtillon

Marton Csokas - Guy de Lusignan

Alexander Siddig - Nasir İmadeddin el-Isfahani

Khaled El Nabawy - Molla

Ulrich Thomsen - Gérard de Ridefort (Tapınak Şövalyesi)

Jon Finch - Patrik

Iain Glen - I. Richard

Nathalie Cox - Balian'ın eşi

Eriq Ebouaney - Firuz

Jouko Ahola - Odo

Giannina Facio - Selahaddin Eyyubi'nin kız kardeşi

CENNETİN KRALLIĞI FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

2005 yapımı Cennetin Krallığı filmi 189 dakikadır. Aksiyon türündeki filmin çekimleri, İngiltere, Almanya, ABD'de gerçekleştirilmiştir.