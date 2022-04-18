Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 4. eleme adayı kim oldu? 18 Nisan dokunulmazlığı kazanan takım ve 4. eleme adayı

Survivor All Star'da dokunulmazlık mücadelesi devam ediyor. Bu akşam ekrana gelen yeni bölümde haftanın 4. dokunulmazlık oyunu gerçekleştirildi. Haftanın eleme adayları Evrim Keklik, Ayşe Yüksel ve Nisa Bölükbaşı olurken; 4. eleme adayının kim olacağı merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, 18 Nisan Pazartesi günü dokulmazlığı hangi takım kazandı? Haftanın 4. eleme adayı kim olacak? Detaylar haberimizde...

18 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

18 Nisan Survivor All Star'da bu haftanın son dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Haftanın 4. dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı.

18 NİSAN HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLACAK?

18 Nisan Survivor All Star'da bu haftanın 4. ve son eleme adayı önümüzdeki saatlerde belli olacak.