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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 11 Nisan Survivor dördüncü eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının 11 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor 11 Nisan kim kazandı, Survivor All Star dokunulmazlık galibi, Survivor 11 Nisan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Survivor'a ait detaylar ve bilinmesi gerekenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 00:40 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 01:00
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 11 Nisan Survivor dördüncü eleme adayı belli oldu!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 11 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulundu. Peki Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 11 Nisan Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar...

11 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star'da 11 Nisan Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununun galibi Ünlüler takımı oldu. Bu sonucun ardından haftanın son eleme adayı netlik kazanacak. Survivor'da Barış, Gizem ve Parviz haftanın ilk 3 eleme adayı olarak belirlendi. Son aday ise Gönüllüler takımından oldu ve eleme potası kesinleşti.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star 2022'de haftanın son eleme adayı yapılan ada konseyi sonrası belli oldu. Takım arkadaşlarından en yüksek oyu alan Ayşe haftanın son eleme adayı oldu.

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