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Survivor All-Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? 7 Mart Survivor 2022'de hangi takım dokunulmazlık aldı?

TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2022'de heyecan sürüyor. 7 Mart Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor All-Star 2022'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 7 Mart dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu. Kıyasıya rekabet içinde geçen mücadeleyi ünlüler takımı 2-1 kazandı ve gönüllüler ada konseyine gitti. Yapılan oylama sonucunda eleme adayı belli oldu. Peki Survivor All-Star'da eleme adayı kim oldu? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 23:46 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 00:47
Survivor All-Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? 7 Mart Survivor 2022'de hangi takım dokunulmazlık aldı?

Survivor' All-Star 2022'de heyecan tam gaz sürüyor. 7 Mart Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık ödülü için kıyasıya bir rekabete girdi.

SURVIVOR 7 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2022 All Star'ın 7 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyununu için Gönüllüler takımı ile Ünlüler takımı yarışmacıları kıyasıyal mücadele etti.

Survivor 7 Mart Pazartesi Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Ünlüler takımı Gönüllüler takımını uzatmaya giden mücadelede 2-1 mağlup etti.

Dokunulmazlığı kazanan Ünlüler takımı, ödül olarak da tavuklu pilavın sahibi oldu.

KONSEYDE DUYGUSAL ANLAR!
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Alpay Kazan, Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatör olarak görev yapıyordu. Alpay Kazan'ın ölümü ada konseyinde açıklandı ve yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.

İŞTE ELEME ADAYI
Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı yapılan ada konseyinin sonucu Gönüllüler takımından Yasin olarak belirlendi.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.

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