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Adriana Lima ile Andre Lemmers çifti bebek beklediklerini duyurdu

Adriana Lima, yapımcı sevgilisi Andre Lemmers ile birlikteliklerinden bir bebek beklerini açıkladı. Andre Lemmers ile birlikte olan Adriana Lima hamile olduğunu duyurdu.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 12:35
Adriana Lima ile Andre Lemmers çifti bebek beklediklerini duyurdu

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima, bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Victoria's Secret meleklerinden olan Adriana Lima sevgilisi Andre Lemmers'dan hamile olduğunu duyurdu.

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan 40 yaşındaki mankenin duyurusu kısa sürede dünyada gündem oldu.

Lima, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisine gebelik testini gösterdi.


Lima'nın hamileliğinin yeni olduğu tahmin edilirken bebeğin cinsiyeti ise henüz belli değil.

Lima'nın 2009'da Sırp basketbolcu Marko Jaric ile yaptığı evlilikten iki kızı dünyaya gelmişti.

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