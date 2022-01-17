📺Kalp Yarası SON BÖLÜM İZLE | Kalp Yarası 27. bölüm izle - atv canlı izle (Kalp Yarası TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kalp Yarası dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Kalp Yarası dizisinin 17 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelecek olan yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Kalp Yarası son bölüm bilgileri...

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KALP YARASI 27. BÖLÜM KONUSU

Adnan'ın ölümüyle yasa boğulan Sancakzade ailesine Yaman ve Hande'nin yaptığı sürpriz, konakta tüm dengelerin değişmesine neden olur. Babasının ani ölümüyle sarsılan Ferit kendine gelmeye çalışırken, hiç beklemediği bir detay onu başka sorulara götürür. Ayşe ise Şahin ve Mirza'nın amacını sonunda öğrenir ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Hande ve Yaman, geçmişin intikamını Sancakzadeler'den acı bir şekilde alırken, Ayşe ve Ferit'e nasıl bir sürpriz yapacaktır?

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KALP YARASI HAKKINDA

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

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