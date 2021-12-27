Haberler Magazin 💥MasterChef'te elenen isim belli oldu! 26 Aralık Pazar MasterChef'te kim elendi?

💥MasterChef'te elenen isim belli oldu! 26 Aralık Pazar MasterChef'te kim elendi?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef'te eleme heyecanı yaşandı. Hafta içerisinde yapılan yarışmalar sonrası Burcu, Hasan ve Mert eleme adayları olarak potaya girmişti. MasterChef'te elenen ismin belli olmasının ardından yarışmanın takipçileri "MasterChef'te elenen isim belli oldu mu?", "MasterChef'te kim elendi?", "26 Aralık Pazar günü MasterChef'te kim elendi?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, MasterChef'in 26 Aralık Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde yarışmaya kim veda etti. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 08:36 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 08:36
💥MasterChef'te elenen isim belli oldu! 26 Aralık Pazar MasterChef'te kim elendi?

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan yarışma programı Masterchef Türkiye 2021'de bu hafta eleme potasına 3 isim yazıldı. "MasterChef'te 26 Aralık elenen isim kim oldu?", "MasterChef'e kim veda etti?" ve "MasterChef'ten kim elendi?" gibi soruları Masterchef izleyicileri tarafından internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? MasterChef Türkiye'de elemeye kimler kaldı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme adayları; Burcu, Hasan ve Mert olmuştu. 26 Aralık Pazar günü yapılan eleme oyunu sonrasında Mert yarışmaya veda eden isim oldu.

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