Haberler Magazin Kalp Yarası SON BÖLÜM İZLE | Kalp Yarası 24. bölüm izle - atv canlı izle Kalp Yarası izle (Kalp Yarası TEK PARÇA FULL İZLE)

Kalp Yarası SON BÖLÜM İZLE | Kalp Yarası 24. bölüm izle - atv canlı izle Kalp Yarası izle (Kalp Yarası TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Kalp Yarası dizisi, 24. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kalp Yarası 23. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kalp Yarası 24. bölüm full izle, atv Kalp Yarası izle, Kalp Yarası yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kalp Yarası dizisinin 24. bölüm fragmanı, özeti ve en son yayınlanan bölümü...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 10:32
Kalp Yarası SON BÖLÜM İZLE | Kalp Yarası 24. bölüm izle - atv canlı izle Kalp Yarası izle (Kalp Yarası TEK PARÇA FULL İZLE)

Kalp Yarası 24. bölüm full izle araması yapanlar atv ekranlarına kilitlendi. Başrolünde Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kalp Yarası dizisininin merakla beklenen 24. bölüm fragmanı ve yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı. Peki yeni bölümde neler oldu?

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KALP YARASI 24. BÖLÜM FRAGMANI:

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👉KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE

Ayşe'nin tehlikede olduğunu duyan Ferit soluğu Şahin'in çiftliğinde alır. Ayşe'yi koruyabilmek için ortalığı ayağa kaldıran Ferit, Mirza ve Şahin engeline takılır. Ayşe ise Ferit'in çekimine kapılmaktan kendini alıkoyamaz. Bu yakınlaşma Ferit ve Ayşe'yi hayatlarıyla ilgili önemli bir karar almaya iter. Yaman ve Hande, Sancakzade Konağı'na girme planları yaparken Zümrüt'ün yaptığı bir hamle her şeyi değiştirir. Diğer tarafta Betül, Yaman'ı kaybetmemek için büyük bir savaş verir. Hüseyin'in teklifiyle kuşkuya düşen Azade'yi zor bir süreç beklemektedir. Hüseyin'in ise eline geçen kozla durmaya niyeti yoktur.

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👉KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE

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👉KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Yıldız Hülya Bilban

Genel hikaye: Tomris Giritlioğlu

Senaryo: Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül Akad

Oyuncular : Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz

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