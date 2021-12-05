MasterChef'te elenen isim belli oldu! 5 Aralık Pazar MasterChef'te kim elendi?

MasterChef'te eleme heyecanı yaşanıyor... 5 Aralık Pazar MasterChef'teki büyük eleme gecesinde kimin eleneceği merak ediliyor. Eleme potasında bulunan 6 isim arasından bir kişi kıran kırana geçecek mücadele sonrası sonrası yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki eleme adayları arasında elenen isim kim oldu?

MasterChef'te eleme adayları Tahsin, Burcu, Araz, Hasan, Görkem ve Safanur arasından bir yarışmacı MasterChef'e veda etti.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

5 Aralık Pazar günü MasterChef'te elenen isim Safanur oldu.

MASTERCHEF SAFANUR KİMDİR?

Safanur Bol, 19 Ağustos 1998 tarihinde Bursa Gemlik'te dünyaya geldi. 23 yaşında olan yarışmacının kendisinden büyük 2 kardeşi var. Bol, liseye kadar olan eğitimini Bursa'da tamamladı. İzmir'de tam burslu üniversite kazanan MasterChef Safanur, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 6 yıldır İzmir'de yaşayan Safanur, ayrıca Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine Yüksek Lisans yapıyor.

Mutfağın meslekten öte bir tutku olduğunu ifade eden Safanur Bol, Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Michelin yıldızlı La Mere Brazier'de stajyer olarak çalıştı. Şu an, İzmir'de bir pastanenin şefi olarak kariyerini sürdüren yarışmacı, 2016 yılında üniversiteye başladığı günden bu yana zorunlu stajları haricinde, kendini geliştirmek ve teorik bilgilerini pratikte de uygulamak için çeşitli yerlerde çalıştığını belirtiyor.

MSafanur Bol, 5 Aralık 2021'de MasterChef'ten elendi.