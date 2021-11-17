Ada Masalı bölüm ne zaman yayınlanacak? Ada Masalı yeni bölüm bugün var mı?

Ali Bilgin'in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli'nin ise yönetmenliğini üstlendiği 'Ada Masalı'nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.

ADA MASALI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

Ada Masalı'nın yeni bölümü bugün (17 Kasım Çarşamba) saat 20.00'den itibaren Star TV'den yayınlanacak.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aliye'nin rızasını aldıktan sonra Haziran'a evlenme teklifi etmeyi kafasına koyan Poyraz'ın aklında unutulmaz bir evlilik teklifi planı vardır. İdil, Batu'nun adayı terk etmesiyle beraber perişan olurken Latif ise İdil'in Batu'nun peşinden gitmesinden ve hayatını mahvetmesinden korkar. Alper ve Melisa'nın düğün hazırlıkları sürerken ikilinin hayatlarına dair aldıkları bu büyük karar, ailelerinin onlar için yaptıkları planlarla sınanacaktır. Alper ve Melisa'nın düğünü Kırlangıç Adası'nda birçok sürprize gebe olurken Zeynep'in İdil'e verdiği sır, Zeynep'i zor günlerin beklediğinin haber cisi olur.

ADA MASALI'NDA BEBEK ŞAŞKINLIĞI

Sımsıcak hikayesiyle izleyenlerin beğenisini kazanan 'Ada Masalı'nın yeni bölümünde Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile Poyraz'ın (Alp Navruz) bulduğu bebek herkesi şaşırtıyor.

Bebeğin bakımını Haziran ile Poyraz üstlenirken Haziran'ın Poyraz'a "Senden iyi baba olur." demesi ise izleyenlerin yüzünü güldürüyor. Melisa'nın (Merve Nur Bengi) Alper (Rami Narin) için hazırladığı romantik sürpriz beklemediği bir şekilde giderken Beyazıt'ın (Fatih Altun) Biricik'in (Özge Demirtel) hayatına ve kararlarına karışması Biricik'i öfkelendiriyor



