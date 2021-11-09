Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un çekimlerine başlandı! Yalnız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var?

Türk televizyon tarihine Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi gibi unutulmaz dizilerle imzasını atan Osman Sınav, dört yıl aradan sonra yeni dizisi Yalnız Kurt'u izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında.

Konusu ve oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacak olan Yalnız Kurt dizisinden izleyicisini sevindirecek bir haber geldi.







Cihan Ünal'ı yıllar sonra dizi setlerine döndüren ve yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisi, bugün sete çıktı.

ATV'nin, Yalnız Kurt dizisini ''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'' dizisinin final yapmasının ardından boş kalan salı akşamı yayınlaması bekleniyor.

Hasan Deniz Yaran'ın 'Altay Kurtoğlu', Cihan Ünal'ın ise 'Davut Bahadır' rolüne hayat verdiği dizinin kadrosunda Kürşat Alnıaçık, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin rol alıyor.

Proje tasarımı ve konsept danışmanlığını Osman Sınav'ın, senaryo süpervizörlüğünü Şevket Dedelioğlu'nun üsltendiği Yalnız Kurt, Golyat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyor.

YALNIZ KURT'UN KONUSU

Golyat; harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükümetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükümetler kuran, ekonomik tetikçilik yapan, etnik ayrımcılığı körükleyip iç karışıklıklar çıkaran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, var olan mevcut terör örgütlerini kendi amaçları doğrultusunda taşeron olarak kullanan küresel emperyal bir güçtür.

YALNIZ KURT CİHAN ÜNAL KİMDİR?

Cihan Ünal, 22 Ocak 1946 tarihinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğdu. Ankara Operası viyola sanatçılarından Mete Ünal abisidir. Tiyatro sanatçısı Hepşen Akar ablasıdır. Babası ilkokul öğretmeni Hüseyin Ünal, annesi Rahiye Ünal'dır.

YALNIZ KURT HASAN DENİZYARAN KİMDİR?

Hasan Denizyaran, 26 Mayıs 1993 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk bölümü mezunu olan Denizyaran kariyerine modellikle başladı. Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyurdu. 2017 yılında ise Büşra Yılmaz'ın aynı isimli romanından uyarlanan Deniz Coşkun yönetmenliğindeki "4N1K" filmi ile sinema dünyasına adım attı. Boyu 1,88 metredir.

YALNIZ KURT DAMLA COLBAY KİMDİR?

Damla Colbay, 14 Ocak 1993'te İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünden mezun oldu. Oyunculuk hayatına Kara Para Aşk dizisi ile başladı. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe dizisinde başrol oynadı. Bu dizi ile oyunculuk kariyerinde önemli bir adım attı. 2016 yılında ekranlara gelen İçerde adlı dizide gazeteci Eylem karakterinde ekranlarda yer aldı. ATV' de yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisinde Aysel karakterini canlandırdı. Damla Colbay, Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırdı.

YALNIZ KURT MURAT HAN KİMDİR?

Murat Han 1 Mayıs 1975, Ankara doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünde mezun olduktan sonra Los Angeles'ta Stella Adler oyunculuk akademisini bitirmiş ve 9 yıl kadar Amerika'da yaşamış ve oyunculuk yapmıştır. 2007 yılında ilk filmiyle Altın Portakal ödülü kazandı. Rol aldığı bir diğer film Nurgül Yeşilçay ile oynadığı Vicdan filmidir.

YALNIZ KURT POLAT BİLGİN KİMDİR?

Polat Bilgin Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Mezun olduktan sonra Tiyatro Anadolu'ya kadrolu oyuncu olarak dahil oldu. Hayalet Tiyatro'yu kurdu ve üç oyun sergiledi. İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans programına girdi. Tiyatro Anadolu'da Genel Sanat Yönetmen Yardımcılığı görevine başladı.