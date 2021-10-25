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Kalp Yarası dizisi 17. bölüm atv ekranlarında! Kalp Yarası dizisi yeni bölüm tek parça full izle | atv CANLI İZLE

atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası heyecan dolu 17. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümde hamile olduğunu öğrenen Ayşe, Ferit ile ayrılmakta güçlük çekiyor. Dizinin 16. bölümü de heyecanla izlenmişti. Kalp Yarası 17. bölüm full izle, atv Kalp Yarası izle, atv canlı yayın izle, Kalp Yarası yeni bölüm izle sorguları arama motorlarında araştırılıyor. İşte Kalp Yarası dizisinin 17. yeni ve en son yayınlanan bölümü... | atv CANLI İZLE

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2021 Pazartesi 16:57 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2021 Pazartesi 16:58
Kalp Yarası dizisi 17. bölüm atv ekranlarında! Kalp Yarası dizisi yeni bölüm tek parça full izle | atv CANLI İZLE

Kalp Yarası 17. bölüm full izle araması yapanlar bu akşam atv ekranlarına kilitlendi. Başrolünde Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kalp Yarası dizisinde 17. bölüm fragmanı yayınladı. ATV ekranlarından izleyicilerle buluşan Kalp Yarası 17. bölüm yine büyük beğeni topladı...

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KALP YARASI 17. BÖLÜM FRAGMANI:

KALP YARASI 17. BÖLÜM ÖZETİ!

Henüz boşanmanın etkisini üzerinden atamamışken hamile olduğunu öğrenen Ayşe, büyük bir şok yaşar. Bu hamilelik Ayşe'nin Ferit'ten uzaklaşmasını zorlaştıracaktır.

Kızının kirli oyunlarına sessiz kalamayan Zümrüt'ün son hamlesi herkesin hayatını derinden etkiler. Büyük ihanetin ortaya çıkmasıyla hem Sancakzadeler hem Varoğlu Ailesi sarsılır ve bütün dengeler değişir. Sancakzadeleri yok etmek için Saadet'i konağa köstebek olarak sokan Yaman ise planını adım adım ilerletmektedir.

Ayşe'nin hamile olduğunu öğrenen Hande'nin öfkesi gittikçe büyür. Hande kendi adaletini sağlamaya ve Ayşe'den sonsuza dek kurtulmaya karar verir.

BORA CENGİZ KADROYA DAHİL OLDU!

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi Kalp Yarası'na on yedinci bölümde oyuncu Bora Cengiz dahil oluyor. Genç oyuncu, dizide Mirza karakterine hayat verecek.

👉KALP YARASI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN!

👉KALP YARASI 16. BÖLÜM İZLE!

👉ATV CANLI İZLE 25. BÖLÜM İZLE!

Yönetmen: Yıldız Hülya Bilban

Genel hikaye: Tomris Giritlioğlu

Senaryo: Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül Akad

Oyuncular : Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz

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